На набережной 8 квартала появился новый провал глубиной 5 метров (фото)

Сегодня ночью на набережной 8 квартала образовался еще один провал. Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров, сообщил руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев.
В данный момент спасатели ЦГЗ огородили место провала. Информация о ситуации доведена до городских властей.
В 14 часов на месте происшествия должна быть выездная комиссия.
Спасатели убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок у аварийно опасной зоны и не игнорировать информационные щиты и предупреждающие знаки.