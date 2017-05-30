На набережной 8 квартала появился новый провал глубиной 5 метров (фото)

Сегодня ночью на набережной 8 квартала образовался еще один провал. Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров, сообщил руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев.

В данный момент спасатели ЦГЗ огородили место провала. Информация о ситуации доведена до городских властей.

В 14 часов на месте происшествия должна быть выездная комиссия.

Спасатели убедительно просят жителей города воздержаться от прогулок у аварийно опасной зоны и не игнорировать информационные щиты и предупреждающие знаки.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 30.05.2017 12:47 [75] (0)
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