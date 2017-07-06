В Тольятти устраняют последствия шторма. Синоптики предупреждают о новых ударах стихии (фото)

Сразу после того, как вечером 5 июля Тольятти накрыл ливень с сильнейшими порывами ветра, спасатели «Центра Гражданской Защиты» приступили к работе в пострадавших от стихии районах города.

Были сформированы дополнительные экипажи, которые работали совместно с коммунальными службами. Несмотря на прекращение ветра, количество сообщений об аварийных деревьях не уменьшалось, рассказал начальник ЦЗН Андрей Дербенев.

Напомним, ранее стало известно, что в городе упало более 30 деревьев и пострадало около дюжины автомобилей.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в Самарской области в первой половине дня 6 июля ожидается очень сильный западный ветер, при порывах 25-27 м/с.

Спасатели обращаются ко всем жителям города: будьте внимательны и осторожны. Родителям рекомендуется воздержаться от нахождения со своими детьми на детских площадках, на территории которых находятся большие деревья. Убедительная просьба к автовладельцам - ПРОПУСКАЙТЕ и УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ машинам со спецсигналами, коммунальных и аварийных служб, 01, 03.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения во время сильного ветра:

в случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.