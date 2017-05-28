Неделя Тольятти: новый парк на Революционной, смена структуры в администрации и афиша Дня города

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

В Тольятти построят новый парк на улице Революционной

На месте заброшенных фонтанов на улице Революционной в скором времени начнется масштабное строительство.

Еще в 2013 году союз ветеранов АВТОВАЗа обратился в мэрию с инициативой обустройства городского общественного пространства в честь градообразующего предприятия тольяттинского автогиганта. Благодаря федеральной поддержке, связанной с финансированием празднования 50-летия завода, проект стал обрастать деталями, а в конце 2015 года общественности представили эскиз современного и благоустроенного парка с выставочным залом, фонтаном, скейтпарком и памятниками, отображающими важные вехи истории АВТОВАЗа.

Уже в этом году строители приступят к благоустройству территории и обустройству инженерной инфраструктуры (уже запущены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на 360 млн руб.).

По словам председателя рабочей группы, первого заместителя главы города Алексея Бузинного, жители примут активное участие в создании знакового места. Именно массовое вовлечение населения в общественно значимые проекты предполагает программа развития городской среды "Пять шагов благоустройства". В его рамках, по словам чиновника, уже с 8 июня на территории будущего парка пройдут массовые субботники, а летом тольяттинцев приобщат к озеленению общественного пространства.

Отметим, что строительство выставочного зала в честь 50-летия АВТОВАЗа обойдется в 356 млн рублей. Администрация Тольятти ищет подрядчика, который построит выставочный зал. Победившая компания обязуется все успеть до 10 декабря 2019 года.

Учитывая, что и сама улица Революционная значительно преобразится после возведения парка, реализацию еще одного проекта, который сможет освежить Тольятти внешне, решено было провести на улице Карла Маркса.

Дело в том, что в рамках федерального проекта по развитию моногородов на общероссийском сайте моногорода.рф проходило голосование по определению главной улицы Тольятти и незамедлительного ее благоустройства. До 15 марта в нем принимали участие разные слои населения Тольятти, которые включились в своеобразный спор – какая улица нашего города достойна считаться главной, а значит и получит обновление. В лидеры попали две магистрали Автозаводского и Центрального районов – ул. Революционная и ул. Карла Маркса.

В результате, с учетом позиции жителей города и при поддержке администрации, решено реконструировать именно ул. Карла Маркса. Ремонтные работы начались четвертого мая и закончатся в начале августа.

Магистраль ожидают масштабные ремонтные работы на общую сумму 118 млн рублей. Помимо полной замены асфальтового полотна, на всем ее протяжении (2,5 км) заменят бортовой камень и бордюры. Разметка на улице будет нанесена с помощью термопластика. Помимо этого, установят новые остановочные павильоны, около 30 дорожных знаков и 65 погонных метров пешеходных ограждений. Тем временем департамент городского хозяйства приступил к обрезке сухих кустарников и веток деревьев на аллее между двумя проезжими частями улицы. Таким образом, Тольятти получит совершенно новую улицу, по-настоящему достойную центра города.

Медведев и Меркушкин обсудили строительство дорог и новой поликлиники в Тольятти

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с Губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. На встрече обсуждалась дополнительная господдержка программы по созданию новых рабочих мест в Тольятти, а также профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе бывших работников АВТОВАЗа.

Также поднималась тема подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. В частности, привлечение средств федерального бюджета на строительство новых поликлиник. В 2017 году за счёт средств областного бюджета в городском округе Тольятти начато строительство поликлиники на 1000 посещений в смену, а также детской поликлиники на 500 посещений в смену. Для завершения строительства требуется федеральная поддержка. Глава российского Правительства поддержал просьбу самарского Губернатора и дал соответствующее поручение профильным Министерствам.

Поддержка со стороны российского Правительства будет оказана в строительстве автомобильных дорог и благоустройстве Тольятти. Наиболее капиталоемкими являются реконструкция автодороги Тольятти–Ягодное и строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта в Тольятти.

Стоит сказать, что обновление в скором времени коснется и набережной Тольятти. В администрации города прошел Градостроительный совет, на котором рассмотрели концепцию проекта планировки территории Прибрежного парка в Автозаводском районе. На территории площадью 172 га, помимо жилой застройки, проектировщики предлагают разместить общественно-значимые объекты: детские сады, школы, аквапарк, площадку для мини-гольфа, яхт-клуб, канатную дорогу, скейт-площадку, водный футбол, детский пляж, экстрим-парк. Также в Прибрежном парке планируется построить легкоатлетический манеж «Немов-центр». Среди объектов благоустройства и досуговой сферы в прибрежной зоне появятся фонтаны, спортивные площадки, музей современного искусства, кинотеатр, кафе, магазины и торговые павильоны вдоль набережной, сообщает пресс-служба горадминистрации. Помимо улично-дорожной сети и зеленых насаждений, для любителей велоспорта будут организованы велодорожки.

Во время обсуждения члены Градостроительного совета единогласно отметили высокую плотность жилой застройки, а также обратили особое внимание заказчика на необходимость размещения рядом с домами спортивных объектов, детских садов и школ. В качестве дополнительных рекомендаций архитекторы попросили более детально проработать планировочную структуру улично-дорожной сети, размещение крупного торгового блока на пересечении ул. Спортивной и Лесопаркового шоссе с учетом транспортной нагрузки, подъездных путей и парковок, предусмотреть площадку для проведения общегородских праздников, привести в порядок саму набережную, которая нуждается в реконструкции.

В Тольятти меняется структура администрации города

На заседании городской думы была утверждена новая структура администрации Тольятти. В основном в предложенном проекте изменения касаются таких должностей как заместители мэра и подчиненности структурных подразделений администрации каждому из них. Вструктуре появится заместитель главы городского округа по финансам, экономике и развитию. Такой должности еще не было. Этому заму будут подчиняться управление международных и межрегиональных связей, департамент финансов и департамент экономического развития. Ранее эти два департамента ранее подчинялись первому заместителю мэра.

Теперь под контроль первого зама переходят департамент дорожного хозяйства и департамент городского хозяйства, управление потребительского рынка и — департамент общественной безопасности. Первый заместитель главы будет курировать напрямую все наиболее важные вопросы, непосредственно затрагивающие жизнедеятельность населения Тольятти.

Заместитель главы городского округа по строительству и имущественным отношениям теперь будет называться иначе — заместитель главы городского округа по имуществу и градостроительству. В его ведении находятся департамент по управлению муниципальным имуществом, департамент градостроительной деятельности и отдел организации муниципальных торгов.

Руководитель аппарата администрации городского округа снова становится заместителем главы городского округа. В его непосредственном подчинении будут находиться отдел охраны труда, управление по делам архивов, бухгалтерия (управление), организационное управление, управление взаимодействия с общественностью.

Подразделы «Организационное управление» и «Управление взаимодействия с общественностью» вводятся в структуру администрации за счет исключения из нее подраздела «Управление по организационной работе и связям с общественностью».

На этой неделе GM-АвтоВАЗ вынужденно приостановил производство автомобилей, после того, как один из поставщиков прекратил отправку комплектующих.

В пресс-службе компании агентству "Автостат" отметили, что последствия внеплановой остановки могут негативно отразиться как на бизнес-процессах, так и на сотрудниках компании.

Ранее в соответствии с производственным графиком GM-АвтоВАЗ приостанавливал работу конвейера на три дня в марте этого года, а также на период майских каникул с 1 по 9 мая.

Отметим, что 23 мая глава Тольятти Сергей Анташев встретился с генеральным директором ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» Ромуальдом Рытвински.

Градоначальник неоднократно заявлял о необходимости возобновить работу Совета директоров в городе. Месяц назад, в том числе этот вопрос, глава города обсуждал с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором. Сергей Анташев убежден, что мнение руководителей промпредприятий должно учитываться представителями власти при принятии важных для города решений, и сотрудничество с такими компаниями – одно из наиболее важных направлений работы администрации.

Участники встречи обсудили текущую деятельность, планы компании, и возможности дальнейшего взаимодействия. Также глава городского округа ответил на вопросы, касающиеся актуальных для города тем: состояния дорог, ЖКХ и городского хозяйства, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Тольятти стало одним Почетным гражданином больше

На заседании Тольяттинской городской думы было принято решение о присвоении звания Почетного гражданина города кардиологу больницы имени Баныкина Галине Горб.

С 1967 года Галина Горб работает в ТГКБ №2 имени В.В. Баныкина. В 77-летнем возрасте она продолжает трудиться в больнице, а ее стаж составляет уже 53 года. Галина Горб имеет звания «Заслуженный врач РСФСР» и «Отличник здравоохранения», она также награждена почётным знаком городской думы «За заслуги перед городским сообществом».

Городское сообщество на этой неделе понесло заметную утрату. На 49-ом году жизни скончался президент Торгово-промышленной палаты г. Тольятти Виталий Матвеев.

Виталий Борисович был хорошо известен всем, кто работал и взаимодействовал в сфере малого, среднего и крупного бизнеса не только в нашем городе и регионе, но и стране. Он входил в Совет ТПП России, а на должность президента ТПП Тольятти переизбирался несколько раз.

На юбилейном Дне города для тольяттинцев выступит группа «UMA2RMAN»

Стала известная афиша городских событий на День города. В этом году Тольятти празднует юбилей - 280-летие!

Основные празднества развернуться 4 июня, в каждом районе городе для тольяттинцев подготовлена насыщенная праздничная программа. Стоит отметить, что с 7 часов вечера в Автозаводском районе на площадке перед ДКИТ для горожан запланировано визуальное музыкальное шоу #НОВЫЙ ОТСЧЕТ, на котором выступит московский «БАЯН-МИКС». А в Центральном районе в это же время начнется праздничное мероприятие «Юбилейные ритмы Тольятти», во время которого для тольяттинцев сыграет группа «UMA2RMAN».

Праздничный фейерверк запланирован во всех районах Тольятти на 22:30.

Гандбольная «Лада» завоевала «серебро» чемпионата России

В ответном матче финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону «Лада» проиграла «Ростов-Дону» - 18:26 (7:14), став обладателем серебряных наград.

Заметим, что уже на следующий день стало известно о том, что стан тольяттинской «Лады» покидают два ее лидера – игроки сборной команды страны Елизавета Малашенко и Дарья Самохина. Девушки переходят в «Астраханочку».